Crotone, rinvenuta discarica di pneumatici a Passovecchio

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crotone hanno sottoposto a sequestro penale un’area di circa cento metri quadrati, nella quale ignoti hanno illecitamente sversato pneumatici usati.

Nello specifico i militari, nel transitare in via Mercalli in località Passovecchio, hanno notato il cancello d’ingresso aperto di un cantiere navale in disuso. L’ispezione accurata ha consentito di rinvenire circa mille pneumatici usati accatastati su un’area di circa cento metri quadri che verranno rimossi, recuperati e smaltiti con le modalità previste dalla normativa vigente.