I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto sono intervenuti in via Pescara, presso la chiesa di Santa Domenica, dove ignoti, con del liquido infiammabile, hanno dato fuoco al portone d’ingresso in ferro della chiesa, provocando l’annerimento dello stesso e del muro adiacente.

Sono in corso indagini per scoprire chi siano i responsabili.