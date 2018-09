Sport: Federazioni calabresi pronte per le Fasi Nazionali del Trofeo Coni

Sono arrivati questa mattina, giovedì 20 Settembre 2018, a Rimini gli atleti della Rappresentativa di tutte le Federazioni Sportive calabresi aderenti al Trofeo CONI Kinder + Sport.

Dopo un lungo viaggio e la sistemazione in albergo i ragazzi calabresi, supervisionati dal Segretario Regionale Walter Malacrino e dal dipendente CONI Maria Alosa, supportati logisticamente dai componenti del Servizio Civile Nazionale, si prepareranno per l’apertura del Trofeo CONI Kinder + Sport 2018, in programma per questo pomeriggio alle ore 18:30 presso il Parco XXV Aprile (Ponte Tiberio).

Entusiasta il Presidente C.R. CONI Calabria Maurizio Condipodero, dopo aver incoraggiato gli atleti nella serata di ieri, poco prima della partenza, si riaggregherà a loro oggi stesso per non perdere neanche un istante di sorrisi, passione e determinazione sportiva del nostro territorio.

La partecipazione al progetto nazionale Trofeo CONI Kinder + Sport è in continua crescita negli anni per l’organizzazione impeccabile, quest’anno affidata all’Emilia Romagna dopo Caserta nel 2014, Lignano Sabbiadoro nel 2015, Cagliari nel 2016 e Senigallia nel 2017.

Un progetto ispirato ai valori del fair play e del rispetto delle regole che mira alla valorizzazione dell’attività sportiva in cui la Calabria vuole essere protagonista.