Soccorso in mare per un malore, incontra domani i suoi salvatori

Alle ore 18.00 del 21 settembre p.v., nell’ufficio del Questore, avverrà un incontro tra il Sig. Arcona Francesco, residente nella frazione Vena di questo capoluogo, l’Assistente della Polizia di Stato Macrì Pasquale, in forza alla Questura di Reggio Calabria ed il Vigile del Fuoco Mignolo Giuseppe, in servizio presso il Comando Provinciale di Vibo Valentia.

L’incontro nasce dalla volontà del sig. Arcona, che con una toccante lettera indirizzata, tra gli altri, al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Gabrielli, a fine agosto ha voluto esprimere la sua gratitudine per il positivo epilogo di un episodio che lo ha riguardato durante l’estate.

Arcona, ultrasessantenne originario di Vibo Valentia, nella mattina del 5 agosto era andato al mare con la moglie; tuffatosi in acqua e allontanatosi dalla riva per inseguire un pallone, è stato colto da malore e si è ben presto reso conto di non avere le forze sufficienti per lottare contro la corrente e tornare indietro. In quei frangenti, l’Assistente Macrì, che si trovava in spiaggia libero dal servizio, ha intuito le difficoltà del bagnante e immediatamente si è tuffato, raggiungendolo a nuoto.

Correndo il rischio di andare a fondo insieme al sig. Arcona, il poliziotto è comunque riuscito a raggiungere la riva, ove poi si è prodigato insieme al Vigile del Fuoco Mignolo ad attuare manovre di rianimazione fino all’arrivo dell’ambulanza. Il giorno successivo, presso il policlinico universitario di Germaneto, il sig. Arcona è stato sottoposto a intervento coronarico, per complicanze cardiache dovute all’accaduto.

Dopo la convalescenza, con la sua lettera lo stesso ha inteso ringraziare i suoi salvatori esprimendo il desiderio di incontrarli pubblicamente. L’incontro, iniziativa condivisa con la Questura di Reggio Calabria e con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia, rappresenterà l’occasione per il Sig. Arcona di partecipare i suoi sentimenti di stima e gratitudine direttamente all’Assistente Macrì ed al Vigile del Fuoco Mignolo e contemporaneamente consentirà all’Amministrazione di esprimere il più alto apprezzamento al dipendente della Polizia di Stato ed a quello del Corpo dei Vigili del Fuoco per il loro operato.