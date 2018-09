Con la moto si schianta contro un’auto ferma, muore giovane centauro

Un tragico incidente stradale avvenuto nel centro storico di Corigliano Calabro, popolosa cittadina della costa ionica cosentina, è costato la vita ad un ragazzo di 27 anni, Vincenzo Strigaro, mentre un’altra persona è rimasta lievemente ferita.

Quanto alla dinamica del sinistro, la vittima viaggiava a bordo di una moto, risultata anche senza copertura assicurativa, e per cause ancora in corso di accertamento è andata ad impattare violentemente contro un’auto che era ferma.

Il 27enne è purtroppo morto sul colpo, mentre la persona ferita viaggiava anch’egli sulla moto del giovane.