Asili comunali, Romano: “tante le iscrizioni, da rivedere però regolamento su disabilità”

“Sono molto soddisfatta per il successo che quest’anno, dopo un lungo periodo di oblio, hanno avuto gli asili comunali. Questo è il risultato di un duro lavoro che abbiamo portato avanti sin dal nostro insediamento e che, finalmente, sta dando i suoi primi frutti. L’elevato numero di richieste pervenute per i nostri due asili è un indice di fiducia nelle strutture pubbliche”.

L’assessore comunale alle Politiche Sociali, Alessia Romano, esprime tutta la propria soddisfazione e quella della Giunta Pugliese per un servizio, l’asilo comunale, che l’anno scorso ha avuto un anno di rodaggio ma che oggi comincia ad andare a regime.

“Non ci aspettavamo tutte queste richieste, - continua la Romano – fino all’anno scorso, infatti, la capienza delle strutture era superiore alle domande”. Chiaramente quanto è successo ha fatto rilevare i limiti del nostro regolamento comunale che, soprattutto nella parte riguardante i portatori di handicap, andrà rivisto.

“Mi impegno sin da subito – conclude l’assessore alle Politiche Sociali – a rivedere il regolamento comunale, in modo particolare per i bambini con disabilità, cosa su cui stiamo già lavorando con la collaborazione del terzo settore e soprattutto delle associazioni che si occupano di queste problematiche. Chiaramente in questa fase di rivisitazione siamo aperti ad ogni contributo da qualsiasi parte provenga”.