Cronaca, controlli ad Arghillà: un arresto per rapina ed uno per evasione

Ieri pomeriggio, il quartiere reggino di Arghillà, è stato cinturato dalle Forze di Polizia e sono stati predisposti una serie di posti di controllo con la presenza di numerosi equipaggi su tutte le strade dell’abitato, per una più incisiva e penetrante attività di controllo.

I numerosi posti di blocco effettuati hanno consentito di controllare 39 veicoli e 64 persone di cui 20 pregiudicate e sono state effettuate 5 perquisizioni personali anche finalizzate alla ricerca di armi, e numerose perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi.

Il personale della Squadra Mobile, durante le attività svolte, ha individuato e arrestato, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria di Reggio Calabria, un di 32enne, ritenuto responsabile, in concorso con altri soggetti in corso d’identificazione, dei reati di rapina aggravata commessa nel giugno scorso a Reggio.

Arrestato, in flagranza di reato di evasione dagli arresti domiciliari, un uomo di 22 anni fermato lontano dalla propria abitazione.

“I servizi straordinari di controllo del territorio sull’area ove insiste il quartiere di Arghillà altro non sono che la prosecuzione nell’attività di prevenzione finalizzata ad una sempre maggiore incisiva compenetrazione degli aspetti legati alla tutela della legalità con quelli connessi allo sviluppo del tessuto sociale. Legalità è sviluppo.” Questo il commento del Questore Raffaele Grassi.