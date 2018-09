Spacciavano comodamente in auto: arrestati due 18enne

Due giovani appena 18enni sono stati arrestati nel pomeriggio di ieri dagli agenti del Commissariato di Polizia di Corigliano-Rossano dopo essere stati sorpresi a cedere droga nel pieno centro cittadino.

I due, Z.O.A. e L.S. le loro iniziali, erano tranquillamente parcheggiati in auto ma il loro atteggiamento guardingo ha insospettito gli agenti in servizio che hanno eseguito un controllo. Le perquisizione del veicolo, ha subito portato esito positivo. Infatti, sotto il sedile anteriore del veicolo era nascosto un contenitore per gel per capelli che a sua volta celava 20 grammi di hashish, pronta per essere ceduta. Il controllo è stato poi esteso presso l’abitazione dei ragazzi e presso il domicilio di uno dei due è stato sequestrato un bilancino di precisione.

Alla luce degli elementi raccolti Z.O.A, e L.S. sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.