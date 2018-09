Cosenza. A fuoco il tetto della piscina comunale

Il tetto della piscina comunale di Cosenza è andato a fuoco nella serata di ieri. Le fiamme, domate dai Vigili del fuoco della stazione locale, hanno causato lievi danni. Ad accorgersi dell’incendio sarebbero stati alcuni residenti di a Campagnano, zona dove sorge la struttura sportiva.

La piscina, in questi giorni, è stata sottoposta a lavori per l'impermeabilizzazione del tetto. La causa del rogo, infatti, potrebbe essere il surriscaldamento delle capriate in legno. Indagano i carabinieri.