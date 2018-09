Nascosti in un canale un fucile, munizioni e mezzo chilo di marijuana

Un posto imprevedibile, un canale di scolo delle acque meteoriche, dentro il quale era stato nascosto un fusto in acciaio della capienza di circa cinquanta litri e che conteneva oltre 80 munizioni per arma corta e lunga di vario calibro, ma anche un passamontagna, quasi mezzo chilo di marijuana e del denaro contante.

A fare la scoperta sono stati i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, assieme ai colleghi della Stazione del capoluogo e di quelle di Caulonia e Gioiosa Ionica, durante un servizio sul territorio che aveva proprio lo scopo di cercare eventuali armi e stupefacenti.

È così che si sono imbattuti nel canale, che si trovava in bosco del comune di Mammola, dove oltre al fusto vi era anche un fucile semiautomatico calibro 12 senza matricola.

Le armi erano in ottime condizioni, il fucile è risultato alterato nell’ergonomia e nelle capacità meccaniche asportando l’asta copri serbatoio e rimuovendo il riduttore di quest’ultimo per aumentarne la potenza di fuoco. La marijuana era invece già essiccata e lavorata, dunque pronta per essere immessa sul mercato.

I carabinieri hanno sequestrato il tutto per poi poter effettuare indagini e eventuali accertamenti tecnici.