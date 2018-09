Diversi molluschi e i relativi attrezzi utilizzati per la raccolta sono stati sequestrati dalla Squadra Nautica di Crotone nel corso di alcuni servizi di controllo presso l’area portuale cittadina.

Tali molluschi, raccolti nella zona compresa tra via Spiaggia delle Forche e la foce del torrente Pignataro, sono risultati ai controlli sanitari non commestibili ed altamente inquinati e quindi dannosi per la salute.