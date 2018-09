Manutenzione stradale: Anas investe oltre 10 milioni sull’asfalto

Nell’ambito della programmazione aziendale, in regime di Accordo Quadro, Anas in Calabria ha investito per la manutenzione della pavimentazione stradale un ulteriore importo complessivo di 10 milioni e 588 mila euro.

Gli interventi che riguarderanno le Province di Catanzaro, Crotone, Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria, avranno inizio tra la fine del mese di settembre e gli inizi del prossimo mese di ottobre e si concluderanno entro la fine dell’anno.

Le attività sono finalizzate al rifacimento profondo della pavimentazione stradale ammalorata (strati binder e di usura) così da garantire ottime prestazioni del piano viabile ai fini di una maggiora sicurezza e miglior confort alla guida.

Nel dettaglio, sono consegnati all’Impresa Franco Giuseppe S.r.l. con sede a Roccella Jonica (RC) i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” dal km 496,500 al km 524,000 e lungo NSA n. 281 "Gallico-Gambarie" dal km 0,000 al km 6,000, per un importo complessivo di investimento di 1 milione 750 mila euro in provincia di Reggio Calabria. Le attività prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale e interesseranno i comuni di Bagnara, Scilla, Villa San Giovanni, Gallico e Reggio Calabria.