Donne Pd: “Oliverio punto di riferimento per doppia preferenza di genere”

Le componenti del coordinamento donne del Pd, tra cui la parlamentare Enza Bruno Bossio - tra le prime sostenitrici della doppia preferenza di genere - intervengono all'indomani dell’incontro in Cittadella, che si è svolto fra il presidente della Regione e una delegazione delle firmatarie della petizione popolare finalizzata all'aggiornamento della legge elettorale regionale in materia di pari opportunità.

“Il presidente Oliverio – aggiungono dal coordinamento – ha già dimostrato di credere nell’apporto positivo che alle istituzioni e alla vita pubblica calabrese può arrivare da un impegno diretto delle donne. Basti il dato della composizione della Giunta regionale, con oltre il 50% di qualificate presenze femminili. Il suo sostegno per questo ulteriore passo in avanti, con la modifica della legge elettorale, costituisce un prezioso punto di riferimento di cui ora far tesoro, attraverso un coinvolgimento e una sana pressione politica su tutti i consiglieri regionali. La nostra determinazione esce rafforzata dall'incontro con il presidente e vigileremo affinché questa battaglia trovi la sua giusta realizzazione con l’approvazione della norma da parte del Consiglio regionale”.