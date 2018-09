Usb chiede tavolo ad Oliverio per la stabilizzazione dei precari

Entro il 25 settembre i comuni devono provvedere ad emanare dei piani di fabbisogno per il 2018/2010. Usb richiede un urgente incontro. Ancora oggi dopo ripetute richieste di un tavolo i lavoratori sono alla ricerca di una risposta.

“La scadenza imposta per la prossima settimana – procede la Federazione calabrese - ci pone l’obbligo di prevedere nei termini della legge articolo 20 sopra citato, le assunzioni di tutti i lavoratori contrattualizzati in logicità con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della attuale copertura finanziaria”.

“I lavoratori hanno maturato presso gli enti utilizzatori oltre tre anni di servizio effettivo negli ultimi otto anni – spiega la nota - sono in servizio con contratti a tempo determinato presso i vari enti utilizzatori - sono stati già selezionato con le procedure previste. Pertanto conformi per la regolarizzazione del rapporto di lavoro”.

“Mentre altre indicazioni – puntualizza la nota - devono essere fornite per i lavoratori che non sono stati selezionati attraverso procedure concorsuali, alle amministrazioni, per prevedere un concorso interamente a loro riservato. La scrivente Usb, ritiene indispensabile ed urgente, una riunione per dare le dovute indicazioni ai comuni nella redazione del Piano Triennale del Fabbisogno al fine di impegnarsi a procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei precari attualmente impiegati non appena si concretizzano le risorse già previste da Stato e Regione”.