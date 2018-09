‘Una canzone per Roberta’: Elisa Sciamarella vince con un pezzo di Mia Martini

Alla kermesse canora "Una canzone per Roberta", che sensibilizza contro la violenza di genere, ha vinto con la canzone “Gli uomini non cambiano” Elisa Sciamarella: un testo conosciuto per la raffinatezza della sua prima interprete, Mia Martini e che non smette mai di emozionare.

Ad organizzare l’evento, ha contribuito la Fondazione Roberta Lanzino sostenuta da Giovani Avis di Lattarico e dalla Proloco “Claudio Caruso” – Rota Greca. La cantante è stata alle audizioni di X Factor ed è nota per il canale youtube sul quale la si può ascoltare mentre si esibisce in un duo: The girls rainbow: tanti piccoli indizi che portano a pensare a una ragazza tenace e capace che ha voglia di fare strada in questo settore.

La manifestazione, Una Canzone per Roberta è arrivata alla sua nona edizione ed è stata ancora una volta l’occasione per parlare di quanto la fondazione Lanzino sta facendo per le donne e i bambini vittime di violenza. Un modo “pulito” di ricordare Roberta da parte di coloro che le hanno voluto bene e non hanno voluto perdere la sua memoria.