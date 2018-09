Gizzeria Lido: controlli dei Carabinieri nelle attività commerciali

Ad una settimana dall’episodio incendiario che colpì un chiosco adibito alla vendita di alimenti nei pressi delle strutture balneari di Gizzeria Lido, proseguono i controlli operati dai Carabinieri insieme al personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catanzaro nell’ambito dei quali, questa volta, è stato deferito il titolare di un noto ristorante della piccola frazione marina, per frode nell’esercizio del commercio, più in particolare per aver omesso di indicare lo stato di congelazione dei prodotti utilizzati per la preparazione dei piatti.

Inoltre, sono state riscontrate delle carenze igienico sanitarie a causa delle quali sono state comminate contravvenzioni per un valore complessivo di 2.500 euro.