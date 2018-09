Provincia, Bruno all’inaugurazione del nuovo anno scolastico

Una cerimonia di benvenuto per il nuovo anno scolastico si è tenuta stamane al liceo scientifico “Galileo Galilei” di Lamezia Terme alla presenza del commissario prefettizio Francesco Alecci, del vescovo Emerito Vincenzo Rimedio, del procuratore Marisa Manzini, del vice commissario di Polizia Maria Gaetana Ventriglia, del comandante del gruppo carabinieri di Lamezia Massimo Ribaudo e del presidente dell’Ordine degli Avvocati Antonello Bevilacqua insieme alla dirigente scolastica dell’istituto Teresa Goffredo.

Il presidente dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro, Enzo Bruno ha ribadito: “apriamo l’anno scolastico tra tante difficoltà ma nella consapevolezza che il sistema funziona. Ci siamo impegnati al massimo per garantire ai nostri studenti servizi di eccellenza e soprattutto condizioni di sicurezza in cui svolgere le attività quotidiane. Gli istituti di competenza della nostra Provincia sono sicuri”.

“Nonostante le tante difficoltà amministrative e finanziarie – ha proseguito - in quattro anni sull’edilizia scolastica nella città di Lamezia Terme abbiamo investito tante risorse e non solo in termini di sicurezza e di ampliamento degli istituti: anche in materia di dimensionamento scolastico, siamo riusciti ad ampliare l’offerta formativa. Devo ringraziare anche la Giunta regionale, guidata dal presidente Mario Oliverio, che in questi anni ha messo in campo milioni di risorse sia per quanto riguarda la sicurezza sismica sia per la sicurezza strutturale. A tutti gli studenti che oggi si ritrovano tra i banchi per la prima volta, a tutti i bambini e i ragazzi, alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, al personale Ata e a coloro che, con ruoli e responsabilità diverse, operano nel campo della formazione il mio sincero augurio di un anno scolastico sereno e proficuo, ricco di esperienze positive capaci di contribuire alla crescita sociale e culturale di tutti, nella consapevolezza – conclude il presidente Bruno – che la rete istituzionale lavora per garantire la risoluzione di eventuali criticità e problematiche nell’interesse prioritario degli studenti e delle loro famiglie”.