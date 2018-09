Scuola di Janò. Spiacevole sorpresa per alunni e genitori catanzaresi

“La scuola di Janò, da sempre frontiera delle istituzioni scolastiche della città, conferma essere ancora la “Cenerentola” anche nel nuovo assetto organizzativo in vigore, che la pone alle dipendenze dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Catanzaro Nord/Est” e non più sotto l’IC “Catanzaro Est” ormai soppresso. Doveva essere un giorno di festa lo ricorderemo per un giorno triste, la campanella non è suonata e i bambini tutti a casa”.

Ad esporre la surreale situazione dell’istituto catanzarese è Corrado Didonna

Esponente del circolo “Il Rinnovamento” Catanzaro che spiega come “a nulla sono valse le parole della dirigente scolastica intervenuta per comprendere le ragioni dei genitori degli alunni di Janò; quest'ultima ha ribadito di aver richiesto una maggiore attenzione dell’Atp di Catanzaro, sulla vicenda inerente la pianta organica degli insegnanti, ampiamente insufficienti a soddisfare le esigenze di un complesso scolastico che oggi conta quasi 20 plessi”.

“Tutti i genitori sono uniti per la difesa della scuola di Janò e della sua didattica da anni in anni sempre eccellente: intervengano con urgenza tutte le Istituzioni pubbliche; dal sindaco Abramo, al neo direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Calvosa, perché oggi non ha fallito una scuola, ha fallito lo Stato davanti ai bambini”!- ha tuonato Didonna.