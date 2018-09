Furto di motorino nel centro di Catanzaro: intercettati i ladri, un arresto

Nel bel mezzo della notte hanno rubato un ciclomotore nel pieno centro cittadino ma non sono riusciti ad andare lontano perché la Polizia li ha intercettati.

L’episodio si è verificato la scorsa notte a Catanzaro, in Via Crispi, dove due giovani, dopo aver tranciato il lucchetto di chiusura e forzato la serratura del cancello del cortile di un condominio, si sono dati alla fuga con un motorino incuranti della presenza della Polizia.

Il furto è stato notato dagli agenti di Polizia che li hanno raggiunti. Uno dei giovani è stato bloccato e identificato in S.A., catanzarese appena 18enne, mentre il complice si è dato alla fuga.

Il 18enne non ha potuto fere altro che ammettere il furto ed è stato arrestato e condotto ai domiciliari su disposizione del P.M. di turno, in attesa del procedimento per direttissima.

Il veicolo rubato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre proseguono le indagini per identificare il complice del furto.