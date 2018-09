Tornati a scuola gli studenti crotonesi, Sindaco: “ragazzi metteteci il cuore”

“Cari ragazzi, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico voglio indirizzarvi il mio più sentito “in bocca al lupo”. I sentimenti di ogni vigilia sono quelli che caratterizzano ogni nuova avventura che comprendono emozione ed anche un pizzico di timore. Sono sentimenti che conosco per essere genitore prima che sindaco. Sono tutti sentimenti belli che caratterizzano la freschezza della vostra gioventù. Tutti i primi giorni incutono un po’ di paura. E’ giusto che sia così. Ci vuole il coraggio di avere paura. E cuore. Ed il vostro cuore è grande.” Sono le parole che rivolge il Sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, a tutti i bimbi e ragazzi crotonesi che stamani hanno fatto rientro a scuola.

Il Sindaco ha aggiunto: “In questo nuovo anno scolastico metteteci, come sapete fare, il cuore. La scuola è vostra, dei vostri dirigenti e docenti, ma anche dei vostri genitori e di tutta la comunità cittadina. La scuola è di tutti noi. E, di questo mondo così importante per tutta la nostra comunità, voi siete i veri protagonisti. Siete il presente ed il futuro. Lo so, è una grossa responsabilità. Ma non siete soli. Avete i vostri insegnanti, ai quali invio gli auspici di buon lavoro.”

“Voi – ha aggiunto Pugliese- siete il filo, i vostri docenti l’ago, con il quale intrecciare un tessuto forte che è scuola ma anche vita cittadina. Avete le vostre famiglie, perché il dialogo costruttivo li comprende. Ed accanto avete il vostro sindaco che ha conosciuto, in questi anni, migliaia di voi, dai più piccoli delle materne ai più grandi degli istituti superiori. Sono venuto a visitarvi nelle vostre scuole o vi ho incontrati nella vostra Casa Comunale. Sono stati incontri belli e sinceri così come siete voi, spontanei e sinceri. Non so se si usa nel linguaggio istituzionale, ma questa non è una lettera istituzionale. E mi viene spontaneo dirvi: vi voglio bene. Come farebbe un vostro genitore, come farebbe un vostro amico. Ho bisogno di voi, del vostro entusiasmo. La città tutta ha bisogno di voi perché ne rappresentate la coscienza critica priva di qualsiasi pregiudizio ma forte della capacità di giudizio. E, visto che ci scambiamo sempre simpatici messaggi sui social, tranquilli che in caso di pioggia ci penso io…”

“Ci incontreremo spesso durante quest’anno scolastico – ha concluso il Sindaco - per continuare quel bellissimo dialogo che abbiamo instaurato e nel frattempo lasciate che vi auguri con tutto il mio cuore buon anno scolastico e buona vita, miei cari ragazzi.”