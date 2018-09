Crotone. Grande partecipazione alla pedalata del gemellaggio

Una giornata a favore della cultura, si è svolta ieri in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile.

La cittadina di Samo in concerto con quella di Crotone hanno infatti partecipato alla ‘pedalata del gemellaggio’, iniziativa promossa dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con Itinerari e Ciclofficina Tr22, che ha dunque rimarcato il sodalizio tra le due realtà territoriali, i cui protagonisti principali sono stati tanti bambini con i loro genitori.

Le famiglie si sono ritrovate in piazza della Resistenza davanti al palazzo Comunale e accompagnati dagli uomini del Comando della Polizia Municipale e dai volontari della Croce Rossa hanno compiuto il percorso in bici che li ha portati fino al Parco Pitagora.

Con loro hanno inforcato la bicicletta lo stesso assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Pesce ed il presidente di Confindustria Crotone Michele Lucente.

Già dal mattino i crotonesi avevano raccolto l'invito dell'assessore allo Sport Giuseppe Frisenda che, con il collega Pesce ha organizzato la giornata dedicata alla mobilità sostenibile, con l’uso delle bici.

Tornando alla festa della pedalata del gemellaggio, i piccoli ciclisti hanno fatto tappa, durante il percorso, presso la statua di Milone prima di “invadere” festosamente il Museo di Pitagora dove sono stati ricevuti da Santo Vazzano, presidente del Consorzio Jobel che cura la struttura e dove lo stesso Assessore alla Pubblica Istruzione Pesce li ha coinvolti in un dialogo molto partecipato incentrato sulla figura di Pitagora.

“Abbiamo riscontrato grande entusiasmo da parte dei bambini ma anche una positiva partecipazione dei genitori. Abbiamo organizzato questa giornata non solo per incentivare l'uso della bicicletta come mezzo alternativo ma anche proporre un percorso di conoscenza della storia della nostra città. E' una iniziativa che proporremo periodicamente coinvolgendo soprattutto gli alunni delle nostre scuole. Inoltre continuano le attività per consolidare il gemellaggio con la città di Samo” - ha dichiarato l'assessore alla Pubblica Istruzione Francesco Pesce.