Anziana derubata in casa dei gioielli: arrestati due georgiani

Due giovani georgiani, di cui uno già ristretto in carcere, sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP presso il locale Tribunale ed eseguita dagli agenti della Squadra Mobile reggina, poiché ritenuti responsabili di un furto in abitazione.

I due, G.P., di 32 anni, e J.C, di 40, sarebbero gli autori di un furto in abitazione commesso nel mese di gennaio del 2017 ai danni di una donna reggina alla quale furono portati via diversi monili in oro ed altri gioielli, per un valore complessivo di circa 20 mila euro.

Si è riusciti a risalire agli autori del furto grazie ad un’accurata indagine disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo, diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri e coordinata dall'Aggiunto Gerardo Dominijanni e dal Sostituto Giovanni Gullo.

Utili alle investigazioni si sono dimostrati alcuni sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi vicini all’immobile in cui è avvenuto il furto e che, insieme ad altri particolari, hanno portato gli agenti della Squadra Mobile alla svolta e di conseguenza all’arresto dei due.