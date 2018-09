Auto incendiata a Mileto, si segue anche la pista dolosa

È ancora il fuoco ad illuminare la notte del vibonese: ed ancora un’altra vettura quella colpita dalle fiamme, nel comune di Mileto, non molto lontano dal centro cittadino, in via Cilea per l’esattezza, dove l’auto era parcheggiata a poca distanza da un distributore di benzina.

Il fuoco ha avvolto il mezzo, una Mercedes, intorno alle 5 del mattino e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale. Presenti anche i carabinieri che eseguiti i rilevi dovranno accertare se si sia trattato di un atto doloso o meno.