Calcio: interesse del Crotone per il portiere Piscitelli

Riccardo Piscitelli è entrato a far parte della Sport Man di Alessio Sundas. Il giovane portiere è attualmente svincolato dopo aver giocato le ultime stagioni con la maglia del Benevento. L'agente Sundas sta già trattando con diverse squadre per Piscitelli: "Siamo felici di avere con noi Piscitelli, un giovane di grande prospettiva chiuso però dai metodi errati che ci sono in Italia dove si dà spazio agli stranieri e i giovani italiani non vengono considerati. Mancini l'ha detto qualche giorno fa e ha ragione, in Italia non giocano i giovani italiani.

Piscitelli ne è un esempio. Ha grandi qualità, potrebbe rappresentare il futuro della Nazionale ma nel nostro calcio si fanno altre scelte. Per questo motivo sono al lavoro per portare Riccardo all'estero. In Portogallo abbiamo qualche contatto con diversi club, cosi come in Spagna. In agenda c'è un appuntamento col Porto interessato a lui. In Italia il Crotone ha manifestato interesse. Valutiamo ogni possibilità e non chiudiamo la porta a nessuno, ma siamo più propensi per l'estero piuttosto che in Italia".