Trasporto disabili, Province senza risorse: competenze sono regionali

In merito all’attivazione del servizio di trasporto disabili, l’Upi Calabria specifica quanto segue:

“Le Province calabresi ribadiscono, ancora una volta, che sulla vicenda del trasporto e servizi ai disabili le competenze sono regionali. In particolare, dell’assessorato alla Pubblica istruzione, e che il servizio deve essere garantito con fondi nazionali del ministero dell’Istruzione a tutt’oggi non assegnati.

Abbiamo ribadito, nel mese di luglio – ha affermato il presidente di Upi Calabria, Enzo Bruno - che per attuare il servizio, su delega, era necessario che alle Province venisse assegnato un fondo con relativa anticipazione per poter iscrivere la voce in bilancio e avviare le relative gare. Ma a tutt’ora nessuna comunicazione è pervenuta agli Enti intermedi, tanto meno a quella di Catanzaro, né in ordine al riparto né in ordine all’anticipazione”.