Lamezia. Presunta droga in una bottiglia: al via gli esami di laboratorio

In un’area pubblica di Lamezia Terme, un’intensa attività perlustrativa della Polizia, ha consentito il ritrovamento di una bottiglia ben nascosta sotto terra. Al suo interno sono 40 cl di liquido riconducibile certamente a droga per iniezione, già pronto per l’uso.

Tra i vari ritrovamenti anche numerose siringhe sparse sul terreno, abitualmente frequentato da tossicodipendenti. Lo stupefacente sarà adesso esaminato dai Lass dei Carabinieri di Vibo Valentia, allo stesso tempo è stata informata dell’accaduto anche la Procura della Repubblica.