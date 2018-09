Tutto pronto per il Gran Galà Rende InVersi: ventitré i poeti al vaglio della giuria

Gran Galà Rende…InVersi è l’esempio di come Rende inserisca la famosa premiazione nel contesto del Settembre Rendese, nato per promuovere il territorio e omaggiare in poesia la città. I protagonisti sono insigniti per il contributo esercitato sul mondo dell’arte e per quello offerto all’umanità attraverso il loro lavoro.

La sua autorevolezza è riconosciuta per il rigore estremo delle selezioni e della scelta finale dei vincitori. Un’apposita giuria provvede, dopo attenta valutazione dei curriculum e delle opere poetiche pervenute, a designare i vincitori.

La giuria presieduta dalla vice presidente dell’Associazione Brutia Libera Anna Canè, e dei membri di giuria Antonella Cittadino, Armando Pirolli (scrittore) Luigi Senatore (giornalista e scrittore) ha assegnato alla poetessa siciliana Rosaria Lo Bono il Premio alla Carriera per la Poesia. Per la medicina al dottor Giuseppe Ciriaco Sionne di Diamante.

Per il giornalismo: al cosentino Gennaro Cosentino di Rai3 e ad Antonio Mariano Baldinetti di Melfi-PZ del Quotidiano della Basilicata. Per la musica, al Maestro di Belvedere Marittimo Luigi Grisolia. Per la letteratura: Gianni Terminiello di Massa Lubrense.

Per la cultura al vicentino Antonino Crisafi e a Salvatore La Moglie di Amendolara. Al veneziano Alessandro Ticozzi è andato il premio Carriera Cinema e Letteratura.

Premio Speciale Cultura all’agrigentina Valeria Salvo. Premio Speciale Poesia al poeta Giuseppe Salvatore dei Casali del Manco. Mentre si aggiudica il Premio Città di Rende: Angelo Greco, rendese.

“Sfileranno” sul tappeto rosso, indossando la maglietta della poesia con su scritta ognuno la propria lirica, ventitrè Poeti che, giungeranno per rendere omaggio alla città di Rende. Dalla Sicilia: Grazia Dottore, Salvatore Gazzara, Gianni Rossini, Antonio de Lieto Vollaro. Dall’Abruzzo: Gabriella Bucci e Mario De Santis.Per la Lombardia il poeta Eugenio Felicori. Dal Veneto: Rosaria Minosa. Dal Lazio: Umberto Di Pietro e Luisa Sisti.

La Calabria è rappresentata dai rendesi: Mariateresa Buccieri, Cesare Castiglione, Antonella Tocci. Da Castrolibero Caterina Cairo. Da Cosenza: Paola Curia, Carmine Esposito e Ada Giordanelli. Tiziana Stasi da Crotone, Natale Vulcano e Antonio De Simone da Rossano, Concettina Sionne da Diamante, Giovanni Loria da San Giovanni in Fiore e da Taverna di Montalto Uffugo: Letizia Papaianni.

La manifestazione che si terrà a Rende sabato prossimo alle 17.30 presso la Sala Tokyo del Museo del Presente, avrà come ospite d’onore il giornalista e scrittore Albino Console con il libro edito da Michele Falco: “Per un bicchiere di latte”.

Ad allietare la serata la voce solista del giovane cantante Alessandro Pizzini. A condurre anche questa ottava edizione: la scrittrice e poetessa Anna Laura Cittadino, nonché ideatrice della manifestazione e presidente dell’Associazione GueCi.