Schermi-Cinema rimandata a breve la proiezione “A Ciambra”

Dopo aver proiettato “Fa la cosa giusta” film di Spike Lee, ispirata alla tragedia di Howard Beach nel Queens, tra qualche giorno il cinema ambulante giungerà in una zona “calda”, Pistoia. Grande attesa quindi in viale Isonzo per la proiezione“A Ciambra” di Jonas Carpignano, ambientato nella comunità rom di Gioia Tauro.

La visione sarà anticipata dal cortometraggio “Margerita” del pluripremiato regista catanzarese Alessandro Grande nel quale viene affrontato il delicato tema dell’integrazione e si racconta la storia di un giovane rom che realizza il suo primo furto in appartamento: un’esperienza che gli cambierà la vita!

Per l’occasione, sarà messo a disposizione gratuitamente il parcheggio custodito in Via degli Abruzzi 38 del Centro Calabrese di Solidarietà, dove sarà presente anche il servizio navetta che condurrà al luogo della proiezione. “Schermi” è promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane e Direzione Generale Cinema, con il partenariato del Comune di Catanzaro, della Calabria Film Commission e dell’Anec Calabria.