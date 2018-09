Nonostante i domiciliari esce con un pregiudicato: arrestato 28enne

Ieri pomeriggio, a Schiavonea, gli agenti del Commissariato di Corigliano hanno tratto in arresto un 28enne del posto, M.F.D., per evasione. Il giovane, sottoposto ai domiciliari, è stato sorpreso da una volante della polizia mentre viaggiava su una vettura con un pregiudicato.

Vistosi braccato, il 28enne è sceso dall’auto ancora in corsa ed è fuggito a piedi. I poliziotti, con non poche difficoltà, lo hanno raggiunto e fermato. Per il giovane si sono spalancate le porte del carcere di Castrovillari.