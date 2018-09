Tenta il suicidio in mare, salvato giovane uomo a Reggio

Ha tentato il suicidio in mare ma la chiamata al 113 di alcuni passanti gli ha salvato la vita. Protagonista della vicenda un 36enne di origini marocchine che aveva deciso di farla finita tuffandosi nelle acque antistanti la zona Tempietto, sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria.

Gli Agenti intervenuti, con non poca fatica, sono riusciti a riportare l’uomo, privo di sensi, sulla battigia. L’immediato arrivo del personale del 118, allertato dalla Sala Operativa della Questura, ha consentito di prestare le prime cure alla vittima che è stata subito trasportata, non in pericolo di vita, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.

La vita di un uomo è stata salvata grazie al coraggio dimostrato, ancora una volta, dagli uomini della Polizia di Stato che quotidianamente sono chiamati a garantire la sicurezza di tutti i cittadini.