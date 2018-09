Carabinieri: Torretta di Crucoli ha un nuovo Comandante

Comandante Giorgio Caputo

Il Luogotenente C.S. Giorgio Caputo, 52 anni, calabrese, è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Torretta di Crucoli.

Proviene dalla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Crotone, della quale ne è stato il responsabile dal 02.01.2002, esprimendo grande professionalità ed umanità. Non è nuovo all’incarico di Comandante di Stazione, avendo già retto altre Stazioni Carabinieri in Sicilia ed in Calabria.

E’ insignito della medaglia di “lungo comando oro” nonché della medaglia “Mauriziana” (10 lustri di carriera militare). E’ subentrato al Maresciallo Maggiore Guido Leonardo, trasferito ad altra sede.