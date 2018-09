Nell’orto le piante di canapa, a casa il materiale per il confezionamento: arrestato

Coltivava la canapa nell’orto e in casa ultimava il lavoro per lo spaccio. L’attività illecita però non è sfuggita alla Polizia Giudiziaria di Corigliano che con l’accusa di coltivazione e detenzione di stupefacenti ha fatto scattare l’arresto per un 25enne, M.B.

Gli agenti, in seguito ad una attività investigativa, si sono presentati alla porta di casa del giovane ed hanno effettuato una perquisizione che ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione e alcune dosi di marijuana pronte per lo spaccio.

Il controllo, esteso fuori dall’abitazione, ha portato la polizia ad un orto dove sorgeva una florida piantagione di canapa, attrezza per di più di un impianto per l’irrigazione.

Vista la flagranza del reato per giovane sono così scattate le manette.