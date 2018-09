Avviato a Catanzaro il progetto GLOCAL: obiettivo riformare i luoghi della cultura

Ha preso avvio GLOCAL, progetto culturale articolato, organizzato dalla Fondazione Rocco Guglielmo di Catanzaro, che con le sue numerose attività vuole partire dal basso per riformare i luoghi della cultura, per permettere a varie fasce di utenti di riconoscersi in essi: luoghi identitari, relazionali, storici, che possano “trattenere” ed integrare, fuggendo da consumazioni di superficie e da circolazioni accelerate.

Tra di varie attività in cantiere, vi è la prima edizione di FRG - Residenze d'artista, rivolta ai giovani creativi italiani under 40, il cui obiettivo è quello di sostenere e promuovere la sperimentazione e la ricerca artistica, in sinergia con altri partner. Difatti FRG – Residenze d'artista è realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, il MARCA - Museo delle Arti di Catanzaro, SetUp Contemporary Art Fair di Bologna, Whitout Frontiers – Lunetta a Colori di Mantova.

Michele Giangrande, Luca Moscariello, Livio Ninni sono i tre artisti selezionati dalla Commissione di esperti (Rocco Guglielmo, Simona Caramia, Simona Gavioli, Giorgio de Finis, Domenico Piraina), i cui progetti sono risultati meritevoli di "favorire lo scambio di esperienze, di momenti di progettazione partecipata e di restituzione del processo creativo".

Le opere realizzate durante la residenza saranno presentate al pubblico il 15 settembre - e saranno visibili sino a gennaio 2019 - presso il Museo MARCA, poste in dialogo con la collezione permanente del Museo.

Nella stessa occasione prenderà avvio la mostra Davide Balliano. Building body, la prima di una lunga serie di personali di portata internazionale, che nell'ambito di GLOCAL. Grandi Mostre, riformulerà il rapporto tra margine e centro, per porre Catanzaro a pieno titolo tra le grandi città italiane del contemporaneo e della cultura.