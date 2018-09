Secca ad Amendolara: Comune gestirà zona speciale conservazione

“Secca di Amendolara, accolta dalla Regione Calabria la richiesta del Sindaco, il Comune è stato individuato quale soggetto gestore della zona speciale di conservazione (IT9310053). – Stazione Zoologica Anton Dohrn, hub nazionale della ricerca marina con sede ufficiale ad Amendolara, procede l’iter per il completamento e l’adeguamento della struttura messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale.”

A darne notizia è il Primo Cittadino Antonello Ciminelli a seguito dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi negli uffici dell’assessorato ai lavori pubblici nella Cittadella Regionale a Catanzaro.

“Esprimo e sottolineo – dichiara il Sindaco – la soddisfazione mia personale e della Giunta per la sensibilità e disponibilità ancora una volta confermate dalla Giunta Regionale guidata dal Presidente Mario Oliverio sui temi, le questioni e le opportunità della blue economy e dello sviluppo ecosostenibile e durevole.”

“Apertura e sostegno concreto da parte del Governatore rispetto alle istanze ed attese del territorio che – continua Ciminelli – sono state già constatate ed apprezzate per ed in tutte le iniziative progettuali e programmatiche intraprese dalla Giunta Regionale.”

I diversi finanziamenti richiesti ed ottenuti dalla nostra Amministrazione Comunale – va avanti – e segnatamente quelli per l’adeguamento della rete fognaria, per l’edilizia scolastica, per l’efficientamento energetico, la raccolta rifiuti e per il Lungomare costituiscono la dimostrazione eloquente della vicinanza e del sostegno convinti del Presidente Oliverio a questa comunità ed alle sue aspirazioni virtuose di dialogo e progettazione territoriale.

Una coerente visione di apertura e di costruzione dal basso di uno sviluppo omogeneo per l’Alto Jonio – conclude Ciminelli – alla quale è destinata a contribuire in modo prezioso la realizzazione nel Paese della Secca e della Mandorla, grazie alla Regione Calabria, della Stazione Zoologica Anton Dohrn che rappresenterà il primo polo integrato ambientale marino e scientifico d’Italia.