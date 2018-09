Sicurezza stradale e scolastica: se n’è parlato al Palazzo del Governo

Le attività di previsione e prevenzione del rischio delle infrastrutture stradali e ferroviarie e le situazioni di criticità degli edifici scolastici sono state affrontate nel corso della riunione tra l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, i Presidenti dell’Associazione dei Comuni “Area dello Stretto”, dell’Associazione dei Comuni “Area Grecanica”, dell’Associazione dei Comuni “Area della Locride”, con i rappresentanti della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di Porto di Reggio Calabria e di Gioia Tauro, dell’Uoa di Protezione Civile della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, di Rete Ferroviaria Italiana e dell’Anas.

A convocarla due giorni fa, il prefetto Michele Di Bari. Nel corso della riunione i convenuti sono stati sensibilizzati ad effettuare tempestivi accertamenti sullo stato di conservazione e manutenzione delle opere infrastrutturali stradali e ferroviarie al fine di individuare gli interventi necessari a rimuovere eventuali condizioni di rischio nonché a trasmettere in tempi celeri le relazioni sullo stato delle opere così come loro richiesto con circolare prefettizia dello scorso 29 agosto.

Analoga richiesta è stata avanzata ai Rappresentanti dell’Ufficio Scolastico provinciale, della Città metropolitana e ai Presidenti delle Associazioni dei Comuni relativamente allo stato dell’edilizia scolastica.

A seguire si è svolto un focus sul ponte Allaro con la presenza anche dei Rappresentanti di Trenitalia e Rfi e per fare il punto sul cronoprogramma degli interventi che Anas deve realizzare per la messa in sicurezza della predetta opera e per individuare eventuali altre soluzioni rispetto al percorso alternativo già indicato dalla predetta società.

Al riguardo, il Responsabile del Coordinamento territoriale Anas Calabria ha comunicato che a breve inizieranno i lavori di rinforzo delle pile del ponte “repubblicano”, al termine dei quali si provvederà ad eseguire delle prove di carico per valutare la possibilità di rimodulazione dell’Ordinanza di divieto di transito ai mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate.

E’ stata poi affrontata la problematica inerente il Trasporto Pubblico Locale ed i rappresentanti di Trenitalia hanno comunicato la disponibilità a ripristinare le fermate di Riace e Caulonia per i treni che trasportano i pendolari.

Al termine è stato fissato per mercoledì 19 settembre un incontro presso la Biblioteca comunale di Caulonia.