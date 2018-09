Ubriaco e martello in pugno va da una parente e la minaccia di morte

Un 60enne di Cinquefrondi, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato nella notte del 13 settembre, in palese stato di alterazione dovuta all'abuso di alcol, mentre inveiva contro una parente con la quale aveva già avuto dei dissidi.

L’uomo, A.C. le sue iniziali, si era allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione, in violazione delle prescrizioni imposte, e si era messo in cammino verso l'abitazione della donna con in mano un martello.

Giunto davanti alla casa della donna, avrebbe iniziato a proferire minacce di morte contro la stessa e poi avrebbe colpito ripetutamente la porta in vetro danneggiandola.

Solo il pronto intervento dei Carabinieri della stazione loca ha consentito di trarre in arresto l’uomo ed impedire ben più gravi conseguenze.

Lo stesso, come disposto dall’A.G., è stato quindi ricondotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del giudizio di convalida.