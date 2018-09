Crotone. Pubblicate le graduatorie per gli asili comunali, aumentano le domande

Sono state pubblicate sul sito del Comune di Crotone le graduatorie provvisorie per la frequenza, per l'anno educativo 2018/2019 presso gli asili comunali “Giardino d’Infanzia Pasqualino, Teresa e Demis Sacconi” e l’asilo “Suor Anna Marcella Sgrizzi” di via dei Mille.

Pubblicata, inoltre, la graduatoria relativa al nido di infanzia “Arcobaleno” di Cutro. Lo comunica l'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano

“Rispetto agli scorsi anni abbiamo avuto un notevole incremento di domande per la frequenza nei nostri asili comunali. E' il segnale che è stata apprezzata dalle famiglie la nostra visione innovativa della gestione degli asili nido in città. Ho seguito personalmente, durante lo scorso anno educativo, le attività che si sono svolte presso le strutture finalizzate non solo all'accoglienza ma anche alla partecipazione attiva dei bambini. Abbiamo lavorato perché bambini così piccoli sentissero come “casa” la propria scuola. Si è creato un clima positivo che è stato condiviso con le famiglie” dichiara l'assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, gli interessati potranno presentare al Comune, in forma scritta, eventuale istanza di revisione. Decorso tale termine le graduatorie diventano definitive.