Doppia preferenza genere, Stumpo a Oliverio: “approvare legge"

Tonia Stumpo

“Il Presidente della Giunta Mario Oliverio si prenda l’impegno di approvare la proposta di legge sulla doppia preferenza di genere, in tempi brevi e certi utilizzando tutte le pieghe dello Statuto della Regione Calabria, per favorire una rapida soluzione, diretta a concretizzare la parità nelle cariche elettive.” È quanto chiederà la consigliera regionale di parità Tonia Stumpo al presidente della Regione Calabria Mario Oliverio nel corso di un incontro fissato per lunedì 17 settembre.

“Le donne calabresi – sottolinea la Stumpo – fuori da ogni schieramento politico hanno diritto di cittadinanza in Calabria come in ogni parte del territorio nazionale. In uno scenario grigio in cui è ripiombata la politica per la scarsa partecipazione femminile nei luoghi del dibattito politico ed istituzionale nel faticoso lavoro delle donne calabresi per l’affermazione della parità si intravede – va avanti – un bagliore di luce. Tanto è l’entusiasmo e la voglia di partecipare – conclude la Stumpo – che viene manifestata nel viaggio che stiamo conducendo nei territori calabresi a seguito delle 2000 adesioni all’appello che urla: si alla parità di genere in Calabria.”