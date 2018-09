Nel casolare munizioni da guerra e nell’orto una piantagione di canapa: arrestato

Una doppia accusa ha fatto scattare le manette per un giovane di Oppido Mamertina, G.C., di 30 anni. L’arresto è stato eseguito ieri mattina dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova che, insieme ai Cacciatori di Vibo Valentia e ai colleghi della Compagnia di Palmi, si sono recati in contrada Buzzano, frazione di Castellace, ed hanno scoperto una piantagione di canapa indiana piazzata su un terreno che era nelle disponibilità dell'uomo.

L'ispezione è stata poi rivolta ad un vecchio casolare, sempre nelle disponibilità del giovane, e qui i militari hanno fatto la seconda scoperta. In particolare, in un’intercapedine ricavata nel soffitto vi erano 31 cartucce calibro 7,62 per fucili d’assalto e altre cinque calibro 12.

Tutto il munizionamento, in ottimo stato di conservazione, è stato sottoposto a sequestro, mentre le piante di canapa indiana, 49 in totale, dopo una campionatura saranno successivamente trasmesse al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.

Il 30enne è stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.