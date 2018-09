Bruciano mobili vecchi nel forno del pane: denunciati panettiere e operaio

I fumi maleodoranti provenienti da un panificio sito in una contrada di Cosenza hanno innalzato dei sospetti nei militari del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Cosenza che, insieme ai Carabinieri Forestale, hanno piazzato un controllo nel locale.

Al loro arrivo i militari hanno riscontrato la presenza di un ingente quantitativo di rifiuti, composto da truciolati in legno, compensato in legno, mobili laccati e sedie, a margine della strada e una volta entrati nel panificio hanno individuato un dipendente che prelevava i rifiuti e li trasportava all'interno confermando che questi venivano usati per la combustione all'interno del forno.

Rifiuti che, per la tipologia del forno a "cottura indiretta", non erano però a contatto con gli alimenti prodotti dall'attività.



L'ispezione inoltre ha accertato la presenza di una impastatrice contenente l'impasto di circa 200 Kg di farina negli stessi locali in cui erano presenti i rifiuti.

Accertata la flagranza, la gestione, il deposito e lo smaltimento illecito di tali rifiuti, è scattato il sequestro del forno nonché la denuncia per il titolare e l’operaio.

Per di più i due indagati dovranno rispondere anche di emissione di fumi provenienti dalla combustione dei rifiuti speciali senza alcuna autorizzazione e senza alcun metodo di filtraggio.