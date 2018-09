Diritti dei detenuti. Incontro al Comune con i Garanti De Robert e Ferraro

Questa mattina il sindaco Ugo Pugliese ha incontrato nella Casa Comunale Daniela de Robert, componente del collegio del Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

La de Robert era accompagnata Federico Ferraro, che recentemente ha assunto la nomina di Garante comunale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e già attivamente impegnato in un ruolo particolarmente delicato che l'amministrazione Pugliese ha recentemente istituito attraverso un provvedimento adottato dal Consiglio Comunale.

Presente all'incontro il presidente del Consiglio Comunale Serafino Mauro. In precedenza de Robert, l'avvocato Ferraro con il presidente Mauro e il consigliere comunale Mario Megna avevano visitato la Casa Circondariale di Crotone.

La figura dell'Autorità Garante dei detenuti o delle persone private della libertà personale rappresenta un organismo di garanzia, una sorta di difensore civico di settore, in grado di costruire un rapporto di collaborazione propositiva con le autorità responsabili, attraverso il monitoraggio e la visita, nei luoghi di privazione della libertà personale come le carceri, i luoghi di polizia, ed i centri per gli immigrati.

In Calabria attualmente soltanto la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la città di Crotone, si sono dotate della figura del garante comunale dei diritti delle persone detenute. Inoltre il garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale anche mediante la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e fruizione di servizi comunali e promuove iniziative volte ad affermare per le persone sottoposte a misure restrittive il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione.

Nel corso dell'incontro si è ribadita la massima sinergia istituzionale tra il Comune e l'organismo nazionale.