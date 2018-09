Pacifici (Cgil): “doppia preferenza di genere battaglia di civiltà da noi sostenuta”

“Infatti studi di economia e sociologia confermano che la presenza delle donne aumenta la qualità degli eletti in Parlamento e in tutte le assemblee elettive in genere. Eppure in politica, e più in generale ai posti di vertice, le donne continuano a essere in pochissime, spesso relegate in stereotipi che ne mortificano il valore. La Calabria – conclude Pacifici – si allinei alle Regioni che virtuosamente hanno legiferato in tema di doppia preferenza di genere approvando il testo di modifica della legge elettorale regionale, nella convinzione che l'apporto delle donne possa essere decisivo per realizzare una Calabria migliore".