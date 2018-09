Fuggono all’alt, coppia beccata in autostrada con marijuana ed hashish

Un uomo e una donna E.S. e R.I., rispettivamente di 24 e 33 anni, originari di Gerocarne e Soriano Calabro, sono stati arrestati e sottoposti ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.

In particolare, intorno alle 12,30 di oggi, i Carabinieri di Serra San Bruno, hanno notato un’automobile che alla loro vista eseguiva una brusca manovra sull’autostrada in direzione di Salerno nonostante l’intimazione dell’alt.

A quel punto la coppia, dopo una breve corsa, è stata fermata in una piazzola di sosta dai Carabinieri di Vazzano, accorsi in aiuto dei colleghi. In seguito ad un'attenta perquisizione del veicolo, i militari hanno rivenuto nelle proprietà della coppia 750 gr. di hashish e 80 gr di marijuana.