128 arnie irregolari in un eucalipteto a Crotone, denunciato apicoltore catanese

128 arnie sono state rinvenute e sequestrate dai Carabinieri Forestali all’interno di un bosco di eucaliptus, di proprietà di una nota società crotonese, nella località Columbra del comune di Crotone.

L’apiario era ben tenuto, con gli alveari sistemati su sostegni metallici non precari, ma privo di targa identificativa riportante il codice aziendale.

Sul posto è intervenuto il Servizio veterinario dell’ASP che ha effettuato i controlli sanitari per scongiurare la presenza dell’Aethina tumida, un coleottero originario del Sudafrica rinvenuto in Calabria nel territorio di Gioia Tauro nel 2014, ed ha constatato che il movimento dell’apiario non era registrato nell’anagrafe apistica nazionale.

I militari sono così risaliti al proprietario, un apicoltore residente nella provincia di Catania, e lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica e sanzionato. Allo stesso apicoltore, appena la settimana scorsa, erano già state sequestrate 135 arnie nel territorio del comune di Roccabernarda.