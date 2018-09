Pianeta viola e Palacalafiore: preparazione, pianificazione e conferenza stampa

Mattinata di scarico per il roster Viola (riprenderà le sedute di allenamento oggi pomeriggio, doppia domani, rifinitura sabato mattina, gara con Catanzaro sabato 15 alle ore 18.00 al Pala Mazzetto), meno per le aree istituzionale, tecnica, medica, marketing e comunicazione.

Questa mattina il focus della società sarà su campagna partnership, eventi, comunicazione e soprattutto su Pianeta Viola e PalaCalafiore. Le due strutture sono in queste ore, dopo la chiusura degli uffici tecnici per le ferie estive e dopo le festività cittadine, oggetto di confronto fra Viola, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, dove nella giornata di ieri - 12 settembre - il Dirigente Sant'Ambrogio si è recato ricevendo informazioni e documenti mai recepiti prima. A tal fine, si ricordano i quattro incontri istituzionali precedenti fra le stesse tre istituzioni del 23 e 30 luglio, oltre la conferenza stampa congiunta insieme a CONI e FIP Calabria del 3 agosto e l'evento di presentazione del 25 agosto sul Lungomare.

Al fine di potere condividere con tifosi e cittadini i diversi sviluppi, Viola Reggio indice una conferenza stampa per sabato 15 settembre alle ore 12.00 presso la Sala Riunioni del Pianeta Modena sita in Via Pio XI° nr. 337.