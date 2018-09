Occupazioni abusive degli immobili. Prefetto sollecita censimento del reggino

Dopo la circolare dello scorso 1° settembre con cui il Ministero dell’Interno ha impartito direttive in materia di occupazione abusiva degli immobili, da tempo una delle principali problematiche che affliggono, in particolare, i grandi centri urbani del Paese, il Prefetto di Reggio Calabria, Michele di Bari, ha inviato una informativa ai Sindaci e ai Commissari Straordinari per acquisire il censimento completo degli immobili sul territorio metropolitano.

L’argomento sarà anche all’ordine del giorno del prossimo Comitato metropolitano che d’intesa con il primo cittadino del capoluogo è stato convocato per oggi, 13 settembre, alle 10.30, presso l’ufficio territoriale di Governo ed alla presenza sia dei sindaci che delle Forze di Polizia.