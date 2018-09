Marciapiede sprofonda in città, sgomberato immobile

Una grossa parte di un marciapiede che sprofonda e da una prima analisi visiva è stato evidenziato lo scalzamento della fondazione di un fabbricato adibito a B&B e studio medico.

È accaduto oggi a Vibo Valentia, dove i vigili del Fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti in via Milite Ignoto, all’angolo di via fra Pappalo, per effettuare la verifica sul cedimento della sede stradale avvenuto in corrispondenza del civico 64.

A scopo precauzionale l'immobile è stato sgomberato in attesa di verifiche approfondite. Sul posto, per il coordinamento delle operazioni, il Comandante Provinciale dei vigili, l’ingegnere Tafaro.