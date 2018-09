Cariati partecipa all’avviso per il potenziamento dell’offerta turistica

L’amministrazione comunale di Cariati invita associazioni o organizzazioni senza finalità di lucro, spin off universitari, micro e piccole imprese o altri soggetti interessati ad attivare iniziative imprenditoriali in campo turistico e culturale prendere parte all’Avviso pubblico della Regione Calabria sulla Valorizzazione dei Borghi della Calabria e sul potenziamento dell’offerta turistica e culturale – Fondo per lo sviluppo e la coesione Fsc 2000-2006.

Tra le attività previste per il recupero del borgo: migliorare l’aspetto estetico dei luoghi pubblici. Recupero di edifici e spazi pubblici per la promozione del turismo ecologico, culturale ed enogastronomico. Rifunzionalizzazione di immobili per la realizzazione di spazi espositivi dell’artigianato artistico e di degustazione di prodotti locali. Interventi sul verde pubblico e arredo urbano.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le 12 del 14 settembre, via pec all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o all’ufficio Protocollo del Comunale. Le domanda da parte dei comuni dovranno essere presentare entro il 21 settembre.