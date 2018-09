Temporali in arrivo da Nord a Sud, domani è allerta gialla in Calabria

Domani è prevista allerta gialla su Piemonte, Lombardia, Veneto, sulle zone costiere del Lazio, su alcuni settori della Basilicata e della Calabria e sulla Sicilia centro settentrionale fino all'isola di Pantelleria, per via della perturbazione atlantica che sta interessando in queste ore, le aree situate a Nord-Ovest del Paese.

Già da stasera infatti, temporali di forte intensità potrebbero essere accompagnati da una frequente attività elettrica, locali grandinate ed intense raffiche di vento sparsi tra Lombardia e Piemonte; perciò la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse raccomandando tutta la popolazione di consultare le norme di comportamento suggerite sul sito del Dipartimento nazionale.