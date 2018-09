Psichiatria: Reggio, protesta parenti pazienti a Palazzo Campanella

Hanno manifestato stamani davanti a Palazzo Campanella di Reggio, sede del Consiglio regionale della Calabria, i parenti dei pazienti ricoverati nelle strutture psichiatriche della provincia, preoccupati per il futuro dei loro congiunti, dopo la bufera giudiziaria abbattutasi sul settore che ha contribuito a far maturare la decisione di commissariare l'Asp assunta nei giorni scorsi da Massimo Scura, commissario governativo per il deficit sanitario della Regione.

I parenti dei pazienti, affiancati da rappresentanti sindacali, preoccupati a loro volta per le prospettive occupazionali nel settore, temono che il commissariamento faccia venir meno gli accrediti che l'Asp destina alle strutture convenzionate, con il conseguente trasferimento dei pazienti fuori dalla regione. Nel mirino della Procura reggina presunte irregolarità nella gestione delle convenzioni.